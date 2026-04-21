INTERVALS 2026 в Нижнем Новгороде пройдет с 23 по 26 апреля

С 23 по 26 апреля в Нижнем Новгороде состоится INTERVALS 2026 (12+). Четыре дня фестиваля объединят в себе бесплатную городскую мультимедийную выставку (12+), насыщенную образовательную программу (12+), музыкальные выступления (12+) и AV-перформансы (12+). Тема этого года — «Знак/Символ». Фестиваль проходит при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».
В этом году организатор фестиваля — компания dreamlaser — вновь выстраивает географию INTERVALS как маршрут через разные по масштабу и характеру объекты. Фестиваль не только исследует городскую среду, но и предлагает новый взгляд на уже известные и неочевидные пространства, включая их в культурный маршрут города.
«Каждая локация INTERVALS — это часть общего высказывания. Мы всегда работаем не только с произведениями, но и с контекстом места: его архитектурой, ритмом, историей, тем, как оно проживается зрителем. Поэтому карта фестиваля — это в каком-то смысле сценарий встречи медиаискусства и города», — отмечает куратор INTERVALS 2026 и выставочных проектов компании dreamlaser Анна Гагарина.
Инсталляции, по традиции, можно будет наблюдать на нескольких площадках — не только на фасадах зданий, но и в закрытых пространствах.
Среди уличных объектов — «Академия “Маяк” им. А. Д. Сахарова», Чкаловская лестница, Стрелка, Нижне-Волжская набережная, сквер имени Свердлова, Сергиевский овраг, внутренний двор Дома трудолюбия («Нижполиграф»), ледовая арена на Стрелке и другое.
Внутренние пространства: Нижегородская ярмарка, выставочный Пакгауз, МедиаХолл, ЦСИ «Терминал А», Арсенал (Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина), «Заповедные кварталы», культурный центр «Рекорд» и Зеленский съезд.
В числе участников городской мультимедийной выставки — медиахудожники Quayola (Италия), Josep Poblet (Испания), Saeed Gebaan (Саудовская Аравия), mammasONica (Италия), SKGPLUS (Китай), Dominic Kießling (Германия), Filip Roca, PANTERRA, Sasha Kojjio, OUROBOROS, dreamlaser, KBDUKE, re4ee, Антон Мороков, Денис Астахов, а также победители опен-коллов.
Внутренние площадки выставочной программы будут работать все дни фестиваля с 12:00 до 23:00, внешние — с 20:00 до 23:00.
Музыкальная программа пройдет в пространстве ЦЕХ* — 23 апреля в 21:00 состоится концерт-открытие (12+) под режиссурой хореографа Владимира Варнавы с участием хора Attaque de panique и Gruppa Varnava.
25 апреля в 22:00 начнется ночная музыкальная программа (12+), в которой заявлены Хаски, Yang Bing (Китай) ГЛУМ, Symbol, «Станция метро Горьковская» и Kirill Shapovalov.
24 и 25 апреля в программе аудиовизуальных перформансов (12+), которая пройдет в концертном Пакгаузе: 404. zero, digital moss, Shihua Ma и arthew0.
Вход на городскую мультимедийную выставку (12+) будет свободным.
Образовательную программу (12+) можно будет также посетить бесплатно по предварительной регистрации, остальные мероприятия — по билетам. Подробности образовательной программы доступны по ссылке: intervals.timepad.ru/events/.