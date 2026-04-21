Недострой Приокского рынка не смогли продать в Нижнем Новгороде

Торги по продаже недостроенного здания Приокского рынка на площади Жукова в Нижнем Новгороде не состоялись. Об этом сообщается в карточке лота на электронной торговой площадке. На аукцион с начальной стоимостью 87,7 млн рублей не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей. Объект площадью 4,2 тысячи квадратных метров готов на 72%.
Ранее министерство имущественных и земельных отношений региона изъяло недострой у компании ООО «Ореол», которая не смогла завершить строительство торгового комплекса в установленные сроки. В 2024 году власти пытались продать здание за 14 млн рублей, однако прежний владелец через суд добился переоценки рыночной стоимости. Теперь вырученные от будущей продажи средства должны быть перечислены застройщику в качестве компенсации.
Здание на площади Маршала Жукова пытаются достроить с 2006 года, но сроки сдачи неоднократно переносились. Несмотря на первую неудачную попытку реализации по обновленной цене, власти не намерены отказываться от планов. Новые торги по объекту уже назначены на 28 мая 2026 года.
