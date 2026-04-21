Недострой Приокского рынка не смогли продать в Нижнем Новгороде

Торги по продаже недостроенного здания Приокского рынка на площади Жукова в Нижнем Новгороде не состоялись. Об этом сообщается в карточке лота на электронной торговой площадке. На аукцион с начальной стоимостью 87,7 млн рублей не поступило ни одной заявки от потенциальных покупателей. Объект площадью 4,2 тысячи квадратных метров готов на 72%.