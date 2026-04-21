185 кг некачественного мяса снял с продажи Роспотребнадзор Нижегородской области

Проверки выявили нарушения хранения и качества продукции.

Источник: Комсомольская правда

21 партию мяса общим весом 185 килограммов сняли с реализации в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В первом квартале 2026 года специалисты надзорного ведомства провели проверку качества мяса и мясной продукции, исследовав 458 проб по разным показателям — от микробиологических до радиологических. В ряде случаев были выявлены отклонения от норм.

Так, нарушения по микробиологическим показателям обнаружены в 1,8% образцов. Из 68 проб, проверенных по физико-химическим параметрам, в одной нашли превышение допустимого уровня консервантов. При этом опасных веществ — ГМО, антибиотиков или радионуклидов — в продукции не выявлено.

Во время проверок специалисты также зафиксировали нарушения правил хранения и продажи. Виновных привлекли к административной ответственности.

Жителям напоминают: покупать мясо стоит только в проверенных местах с холодильным оборудованием и документами. Важно обращать внимание на внешний вид продукта, не пробовать сырой фарш и тщательно готовить мясо. Ситуация остаётся на контроле ведомства.