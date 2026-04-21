В селе Асланбек-Шерипово в Чечне прошло экологическое мероприятие

Источник: Национальные проекты России

Мероприятие «Береги свою планету — ведь другой похожей нету!» состоялось в библиотеке в селе Асланбек-Шерипово Чеченской Республики в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Ведущая мероприятия подчеркнула важность бережного отношения к природе. Также она напомнила, что человек, уничтожая леса и почву, наносит непоправимый ущерб экосистеме. Специалисты Шатойского лесничества показали гостям видео о красоте природы Чечни. Кроме того, они рассказали о текущей ситуации в регионе, акцентируя внимание на мерах предосторожности при посещении водоемов. Сотрудники поделились полезными советами по поводу организации безопасного отдыха на природе и необходимости соблюдения экологических норм.

В библиотеке была организована книжная выставка с научно-познавательной литературой о природе, животных, насекомых и растениях. Эти издания стали источником вдохновения для многих детей и взрослых, побуждая их к дальнейшему изучению вопросов экологии и охраны окружающей среды.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.