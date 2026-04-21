В селе Асланбек-Шерипово в Чечне прошло экологическое мероприятие

Ведущая мероприятия подчеркнула важность бережного отношения к природе. Также она напомнила, что человек, уничтожая леса и почву, наносит непоправимый ущерб экосистеме. Специалисты Шатойского лесничества показали гостям видео о красоте природы Чечни. Кроме того, они рассказали о текущей ситуации в регионе, акцентируя внимание на мерах предосторожности при посещении водоемов. Сотрудники поделились полезными советами по поводу организации безопасного отдыха на природе и необходимости соблюдения экологических норм.