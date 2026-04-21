Особый противопожарный режим ввели в Кунашакском округе

Нарушителей особого противопожарного режима будут привлекать к административной ответственности. Для граждан сумма штрафа составляет от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей. За нарушение с причинением крупного ущерба предусмотрена уголовная ответственность.