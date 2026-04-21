Подростков на мотоцикле задержали инспекторы ДПС в Хабаровском крае

В Вяземском правоохранительные органы пресекли нарушение правил дорожного движения со стороны подростков. Сотрудники ДПС задержали двоих несовершеннолетних, которые передвигались на мототехнике с грубыми нарушениями. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации регионального управления ГИБДД, водитель 2011 года рождения управлял байком без прав, а его спутник 2009 года рождения ехал без мотошлема. На пассажира уже составлен административный протокол. Что касается юного водителя, то в связи с его возрастом вынесено определение об отказе в возбуждении дела, однако информация направлена в ПДН.
Теперь с семьями подростков будет проводиться профилактическая работа. В отношении родителей рассматривается вопрос о привлечении к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Полиция напоминает, что отсутствие навыков вождения и защитной экипировки у детей создает прямую угрозу их жизни.
