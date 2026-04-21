Юные красноярцы могут стать героями социальных видеороликов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики приглашает активных и творческих подростков принять участие в кастинге для съёмок в серии социальных видеороликов.
Ролики будут посвящены важной теме — профилактике курения и пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи.
Для участия приглашаются ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Готовые видеоролики будут использоваться в информационной кампании, направленной на формирование у подростков и молодёжи Красноярского края ответственного отношения к своему здоровью.
Кастинг состоится 23 апреля в 15:00 в Красноярском краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
Запись на кастинг (подробности) по телефону: 8 (391) 212−40−21.
