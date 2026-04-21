Разработан подход, позволяющий повысить прогноз цен акций

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разработали подход, который позволяет существенным образом повысить прогноз цен акций и неустойчивости финансового рынка и при этом требует в разы меньше вычислительных мощностей, чем уже существующие компьютерные модели. Первые результаты проверки этого метода были представлены в научном журнале Applied Soft Computing.
«Точное предсказание финансовых рядов для широкого класса активов остается главной нерешенной задачей в финансовой математике. Мы проверили работу свыше 200 тыс. конфигураций различных моделей и наш подход на данных котировок для 89 форм ценных бумаг, которые включали в себя их волатильность. Предложенный метод помог повысить точность предсказаний в 65% случаев», — говорится в исследовании.
Как объясняют разработчики этого подхода, научный сотрудник НИУ ВШЭ Вячеслав Маневич и доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Игнатов, временные ряды представляют собой наборы замеров одной или нескольких характеристик, которые фиксируются через определенные промежутки времени. Примерами этого являются ежедневные котировки акций, ежемесячные объемы продаж или численность населения страны в тот или иной год.
Анализ временных рядов позволяет изучить динамику того, как меняются эти показатели, обнаружить скрытые тенденции и закономерности в данных, и на базе этих сведений сделать некий прогноз. Сейчас для решения подобных задач используются сложные математические модели, которые требуют или огромного количества вычислительных ресурсов, или подстройки под каждый конкретный случай, причем в некоторых случаях они выдают результат, который будет неприменим на практике.
Российские ученые выяснили, что для решения этой задачи можно использовать так называемые вейвлет-преобразования, позволяющие одновременно повысить точность и универсальность расчета и при этом упростить его. Вейвлет-преобразования представляют собой особый математический инструмент, позволяющий представить временной ряд как сумму компонент с разной детализацией, а также отделить друг от друга шумы различного порядка.
Проведенные исследователями расчеты при помощи созданного ими подхода показали, что он стабильно показывает хороший прогноз для большинства случаев и при этом требует мало вычислительных ресурсов и хорошо адаптируется к изменениям рынка. В среднем, он позволяет снизить ошибку прогноза финансовых рядов на 2−5%, что очень существенно с точки зрения финансов. Это позволит заметно повысить точность прогнозов котировок и нестабильности ценных бумаг, подытожили ученые.