Под Воронежем мать и сын-инвалид требовали с больницы 6,5 млн рублей за позднюю диагностику

Семилукский районный суд Воронежской области вынес решение по гражданскому делу. Местная жительница и ее несовершеннолетний сын-инвалид требовали с БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А. В. Гончарова» компенсации морального вреда и материального ущерба на общую сумму около 6,5 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона 20 апреля.
В иске указывалось, что при плановых обследованиях мальчика в первые годы жизни врачи районной больницы вовремя не выявили тяжелое заболевание. По мнению семьи, это напрямую привело к прогрессированию болезни и, в итоге, к установлению ребенку инвалидности.
История получила еще более драматичный оборот: мать ребенка, испытавшая сильнейшее нервное потрясение после известия о диагнозе сына, перенесла ишемический инсульт, после чего ей также была оформлена третья группа инвалидности.
Истцы требовали взыскать с больницы: 5800 рублей материального ущерба в пользу женщины, 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда матери, 5 млн рублей — ее сыну-инвалиду.
Однако суд посчитал требования завышенными. В удовлетворении исковых требований в пользу законного представителя было отказано полностью. Частичное удовлетворение получил только иск в интересах несовершеннолетнего: с БУЗ ВО «Семилукская РБ им. А. В. Гончарова» в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.