Красноярцам рассказали об основных пользах гречки

Роспотребнадзор Красноярского края проверил основные мифы о гречневой крупе и рассказал, какие из них правдивы.
Первый миф — крупа повышает уровень железа в организме. Это частично правда, ведь 100 граммов сухой гречки содержит 37% от суточной нормы железа. Но вся эта польза разбивается о низкую усвояемость такого железа. Специалисты не советуют полагаться только на крупу при железодефиците.
Миф второй — гречка лечит сахарный диабет. Это неправда, ничего на свете пока не лечит сахарный диабет полностью, но снизить риск его возникновения крупа вполне способна. В грече содержится D-хиро-инозитол, который повышает чувствительность к инсулину и уменьшает вероятность возникновения диабета.
Третий миф — зеленая гречка полезнее обычной. Обе крупы очень полезны, но каждая по-разному. В зеленой гречке больше витамина Р, который укрепляет сосуды и капилляры. А в коричневой содержится много витамина РР, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей.
Специалисты уточняют, что любая гречка хороша. Это источник медленных углеводов, которые надолго насыщают организм, и отличная профилактика варикоза. А еще крупа помогает работе нервной системы и разрешена людям с непереносимостью глютена.