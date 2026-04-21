Сбила ребенка и уехала: в Красноярске водитель лишена прав на 14 месяцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске инспекторы ДПС установили и задержали 19-летнюю автолюбительницу, скрывшуюся с места ДТП с участием ребенка.

Источник: НИА Красноярск

Авария произошла на прошлой неделе в Октябрьском районе. Девушка за рулем автомобиля «Белджи» допустила наезд на 13-летнюю девочку. После столкновения водитель вышла из машины и помогла школьнице подняться. Ребенок, находясь в шоковом состоянии, сообщил, что не нуждается в медицинской помощи. После этого автомобилистка уехала, а девочка отправилась домой.

Вечером школьница пожаловалась матери на боль в ноге. На следующий день ее доставили в травмпункт, где врачи зафиксировали травмы, полученные в результате ДТП.

Сотрудники полка ДПС оперативно установили личность водителя и задержали ее. Суд признал девушку виновной в оставлении места аварии и лишил права управления транспортными средствами на 14 месяцев.

В Госавтоинспекции напомнили, что при любом ДТП водитель обязан оставаться на месте происшествия и сообщать о случившемся в полицию, независимо от состояния пострадавших.