В Пермском крае сотруднику предприятия выплатят 1,5 млн рублей за потерю зрения

Причиной стало нарушение требований охраны труда.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае суд удовлетворил иск прокурора о защите прав работника, пострадавшего на предприятии. Речь идет о несчастном случае, который произошел в Горнозаводском районе.

Проверка показала, что во время очистки чугунных изделий мужчина получил серьезную травму глаза. Причиной стало нарушение требований охраны труда. В результате происшествия пострадавший полностью потерял зрение.

Также выяснилось, что работодатель не оформил с сотрудником трудовой договор — вместо этого использовался гражданско-правовой документ, несмотря на фактические трудовые отношения.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать наличие трудовых отношений, обязать компанию провести расследование инцидента и выплатить компенсацию морального вреда. Суд поддержал эти требования и постановил взыскать в пользу пострадавшего 1,5 млн рублей.

После вступления решения в силу прокуратура будет следить за его исполнением.