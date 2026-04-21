В Пермском крае сотруднику предприятия выплатят 1,5 млн рублей за потерю зрения

В Пермском крае суд удовлетворил иск прокурора о защите прав работника, пострадавшего на предприятии. Речь идет о несчастном случае, который произошел в Горнозаводском районе.
Проверка показала, что во время очистки чугунных изделий мужчина получил серьезную травму глаза. Причиной стало нарушение требований охраны труда. В результате происшествия пострадавший полностью потерял зрение.
Также выяснилось, что работодатель не оформил с сотрудником трудовой договор — вместо этого использовался гражданско-правовой документ, несмотря на фактические трудовые отношения.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать наличие трудовых отношений, обязать компанию провести расследование инцидента и выплатить компенсацию морального вреда. Суд поддержал эти требования и постановил взыскать в пользу пострадавшего 1,5 млн рублей.
После вступления решения в силу прокуратура будет следить за его исполнением.