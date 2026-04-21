Педагог из Канавинского района стала классным руководителем года

Подведены итоги ежегодного городского фестиваля профессионального мастерства.

Юлия Голицына из школы № 75 Канавинского района победила в ежегодном городском фестивале профессионального мастерства (18+) и стала классным руководителем года. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.

Юлия Алексеевна уже 22 года в профессии. Она ведет историю и обществознание, а также возглавляет школьное методическое объединение. Под ее руководством школьники становятся победителями и призерами интеллектуальных конкурсов, экскурсионных проектов, а также научных конференций.

«Что неудивительно, ведь педагог сама организует для учеников познавательные экскурсии, развивая интерес к истории родного Нижнего Новгорода и нашего края. Благодарю каждого за работу с нашими детьми и желание развиваться в профессии!» — подчеркнул Шалабаев.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 269 классных руководителей.

Ранее сообщалось, что в нижегородских школах завершилась досрочная сдача ЕГЭ.