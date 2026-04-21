В Новоусманском районе Воронежской области прошли состязания среди медиков

Очередные соревнования среди сотрудников скорой медицинской помощи «Спасательная цепочка» состоялись 15 апреля в Новоусманском районе Воронежской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Участниками стали медработники Верхнехавской, Новоусманской, Рамонской и Эртильской районных больниц. Команды показывали свои навыки оказания помощи при падении пациента с высоты, судорогах у ребенка грудного возраста, анафилактическом шоке и реанимации беременных. Победителем стала команда Верхнехавской районной больницы. Организаторы отметили, что такие мероприятия крайне важны для повышения мотивации сотрудников скорой помощи работать эффективнее и совершенствовать свои навыки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.