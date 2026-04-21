К масштабному капремонту готовятся в семи ЦРБ Волгоградской области

Масштабный ремонт в семи Центральных районных больницах Волгоградской области развернется в этом году. Работы на четырех площадках завершатся в течение года, на трех остальных — в следующем, 2027-м.

В Кумылженской ЦРБ подрядчик приведет в порядок здание терапевтического отделения. А в Николаевском районе в новом свете перед пациентами предстанет детская поликлиника.

— В Октябрьском, Палласовском, Еланском, Нехаевском и Фроловском районах в свою очередь капитально отремонтируют стационары Центральных районных больниц, — сообщают в областном комитете здравоохранения.

Масштабные работы по обновлению медицинских учреждений региона проводятся по региональному нацпроекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Напомним, на прошлой неделе в Облздраве сообщили о продолжающемся ремонте в детской больнице № 8. Новую жизнь уже получили отделения кардиологии, неврологии и нефрологии. Подрядчик не просто навел внешнего лоска, но и заменил в помещениях сети электроснабжения и все инженерные коммуникации. В палатах обновлено напольное покрытие, отремонтированы стены и потолки, заменено освещение, а также установлены новые двери. В дальнейшем в медучреждении обещают взяться и за восстановление других отделений.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области».

Фото администрации Волгоградской области.