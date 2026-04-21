К масштабному капремонту готовятся в семи ЦРБ Волгоградской области

Напомним, на прошлой неделе в Облздраве сообщили о продолжающемся ремонте в детской больнице № 8. Новую жизнь уже получили отделения кардиологии, неврологии и нефрологии. Подрядчик не просто навел внешнего лоска, но и заменил в помещениях сети электроснабжения и все инженерные коммуникации. В палатах обновлено напольное покрытие, отремонтированы стены и потолки, заменено освещение, а также установлены новые двери. В дальнейшем в медучреждении обещают взяться и за восстановление других отделений.