Астропрогноз на май 2026 года: что ждёт каждый знак зодиака

Профессиональный таролог и астролог Борис Зак в интервью 360.ru рассказал, что май будет лёгким и благоприятным. В начале месяца Меркурий в Тельце замедлит мысли и речь, что способствует более вдумчивому подходу к делам. Это также добавит дипломатичности в общении. Марс в Овне до середины мая обеспечит прилив энергии, что позволит эффективно решать задачи и не откладывать важные вопросы. Венера в Близнецах до 20 мая усилит желание флиртовать и общаться, а также может привести к спонтанным покупкам.
Гороскоп на май 2026 года по знакам зодиака.
Овен: Овны будут сохранять высокий уровень энергии, что положительно скажется на их активности и финансовом положении. Месяц принесет возможность для командировок и поездок, которые улучшат как финансовое состояние, так и личную жизнь.
Телец: Финансовое благополучие Тельцов будет зависеть от их активности и целеустремленности. Проявление инициативы на работе приведет к увеличению доходов. Также ожидается расширение круга общения.
Близнецы: Для Близнецов май станет месяцем значительных перемен. Влияние Урана может привести к трансформации в жизни и круге общения. Рекомендуется использовать современные технологии и гаджеты для уравновешивания энергии. Последний весенний месяц благоприятен для работы с психологами и астрологами.
Рак: Успех Раков будет зависеть от их участия в общественной жизни и умения проявлять себя на публике. Месяц принесет возможности для получения доходов из неожиданных источников.
Лев: Львы имеют шанс повысить свой социальный и профессиональный статус. Умение вести переговоры и выступать на публике будет особенно полезным.
Дева: Прогноз для Дев аналогичен Львам. Месяц принесет возможности для успеха в обществе и профессиональной сфере. Важно не экономить слишком сильно, чтобы не блокировать финансовый поток.
Весы: Весы проявят свои дипломатические качества и успешно решат сложные вопросы. Май станет благоприятным для улучшения личной жизни, если они проявят инициативу.
Скорпион: Скорпионам рекомендуется сосредоточиться на рабочих задачах и показать себя как ответственных и исполнительных сотрудников. Месяц также принесет возможности для улучшения личных и деловых отношений.
Стрелец: Стрельцам стоит проявить творческий подход в работе и создать комфортные условия для себя. Общение с любимым человеком поможет укрепить отношения.
Козерог: Козерогам рекомендуется расслабиться и уделить время отдыху и хобби. Смещение фокуса с работы на личные интересы будет полезным.
Водолей: Водолеям стоит обратить внимание на интерьер своего дома. Обновление декора или перестановка улучшат личную жизнь.
Рыбы: Рыбы могут отправиться в краткосрочные поездки, связанные с семейными вопросами и недвижимостью. Переговорные навыки помогут успешно решить семейные дела и приобрести жилье.