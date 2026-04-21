Астропрогноз на май 2026 года: что ждёт каждый знак зодиака

Профессиональный таролог и астролог Борис Зак в интервью 360.ru рассказал, что май будет лёгким и благоприятным. В начале месяца Меркурий в Тельце замедлит мысли и речь, что способствует более вдумчивому подходу к делам. Это также добавит дипломатичности в общении. Марс в Овне до середины мая обеспечит прилив энергии, что позволит эффективно решать задачи и не откладывать важные вопросы. Венера в Близнецах до 20 мая усилит желание флиртовать и общаться, а также может привести к спонтанным покупкам.