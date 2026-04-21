Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пространство «Гараж» от Сбера стало одной из площадок «Тотального диктанта»

Писатель Екатерина Манойло рассказала о роли искусственного интеллекта в литературном процессе.

Источник: Нижегородская правда

Общественное пространство «Гараж» от Сбера выступило официальной площадкой ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Текст для участников прочитала Екатерина Манойло — писатель, литературный обозреватель и руководитель литературного направления нейросети ГигаЧат. Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал российский писатель Алексей Варламов, он посвящён детству Пушкина.

Мероприятию предшествовала лекция Екатерины Манойло «Может ли искусственный интеллект написать книгу?», которая позволила гостям вечера погрузиться в контекст взаимодействия современных технологий и литературного творчества. В ходе лекции она представила обзор книг, созданных нейросетями в соавторстве с человеком.

После лекции состоялась читательская встреча, на которой автор рассказала об основных тенденциях в современной литературе, писателях и литературных премиях.

Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:

«Искусственный интеллект сегодня — это не замена автору, а его ассистент, способный предложить сотни неочевидных сюжетных поворотов. В Нижнем Новгороде собралась потрясающая, думающая аудитория, интересующаяся современной литературой. Надеюсь, наш разговор вдохновит участников на смелые эксперименты со словом».