Пространство «Гараж» от Сбера стало одной из площадок «Тотального диктанта»

Общественное пространство «Гараж» от Сбера выступило официальной площадкой ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Текст для участников прочитала Екатерина Манойло — писатель, литературный обозреватель и руководитель литературного направления нейросети ГигаЧат. Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стал российский писатель Алексей Варламов, он посвящён детству Пушкина.
Мероприятию предшествовала лекция Екатерины Манойло «Может ли искусственный интеллект написать книгу?», которая позволила гостям вечера погрузиться в контекст взаимодействия современных технологий и литературного творчества. В ходе лекции она представила обзор книг, созданных нейросетями в соавторстве с человеком.
После лекции состоялась читательская встреча, на которой автор рассказала об основных тенденциях в современной литературе, писателях и литературных премиях.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка:
«Искусственный интеллект сегодня — это не замена автору, а его ассистент, способный предложить сотни неочевидных сюжетных поворотов. В Нижнем Новгороде собралась потрясающая, думающая аудитория, интересующаяся современной литературой. Надеюсь, наш разговор вдохновит участников на смелые эксперименты со словом».