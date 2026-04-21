Наркоагроном из Красноярска разбил дома три палатки-теплицы с коноплей (видео)

В Красноярске полицейские задержали 38-летнего жителя Октябрьского района с крупной партией марихуаны. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков выяснили, что подозреваемый устроил дома настоящую плантацию: он установил в своей квартире три палатки для выращивания конопли. Помимо всего прочего, мужчина арендовал нежилое помещение, где установил еще три палатки для выращивания марихуаны.

В ходе обследования квартиры задержанного, а также арендованного помещения было обнаружено 39 кустов конопли, части растений и готовая к употреблению марихуана, электронные весы и картонные коробки из-под пиццы. Как оказалось, в этих коробках мужчина переносил запрещенные вещества из одного места в другое.

Общий вес изъятых наркотиков составил около 4,7 килограмма.

В отношении наркоагронома возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4, ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконной сбыт наркотических средств в крупном размере», а также ч. 1 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Сейчас он находится под стражей.