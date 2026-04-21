Повреждения от БПЛА получили два дома и контактная ж/д сеть в Ростовской области

Ущерб зафиксировали после массированной атаки БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ходе ночной атаки БПЛА в Ростовской области пострадали два дома, а также была нарушена работа контактной сети на железной дороге. Об этом утром 21 апреля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В частности, в поселке Реконструктор Аксайского района обломки беспилотников повредили остекление в двух жилых домах и частично разрушили кровлю. Областные власти пообещали помочь в восстановлении пострадавшего имущества.

В районе поселка Персиановского Октябрьского района, где была нарушена работа контактной сети, было временно приостановлено движение поездов: в северном направлении, в районе станции Новочеркасск, а также в южном направлении, у станции Каменоломни. К утру работу контактной сети восстановили, и движение составов возобновилось.

Всего прошедшей ночью ликивидировали более 40 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Таганроге, Родионово-Несветайском, Мясниковском, Аксайском, Азовском, Шолоховском, Миллеровском, Октябрьском сельском, Каменском, Кашарском, Милютинском и Тарасовском районах.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше