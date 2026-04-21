Волонтеры Сбера в Красноярске присоединились к субботнику на территории Троицкого некрополя

Команда волонтёров Красноярского отделения приняла участие в субботнике на территории Троицкого некрополя. Более 350 волонтёров из разных компаний убирались на кладбище, приводили в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны, губернаторов и архитекторов.
Для сотрудников Красноярского отделения Сбера уборка на территории некрополя уже добрая традиция, коллеги собираются вместе для доброго дела уже пятый год. Ежегодно ряды волонтёров пополняются новыми участниками, которые вносят свой вклад в бережное отношение к нашему наследию.
Троицкое кладбище — старейший сохранившийся некрополь Красноярска. На нём покоятся люди, сыгравшие огромную роль в развитии города и края. Уже несколько лет в преддверии Международного дня охраны памятников самое старое из сохранившихся кладбищ сотни красноярцев делают чище после сибирской зимы. Троицкий некрополь — один из объектов, который приведут в порядок к 400-летию Красноярска.
Мероприятие организуется Службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края в рамках акции «Сохраним наследие».
«Волонтёры Сбера активно включаются в проекты по сохранению культурного наследия, помогают убирать и облагораживать город, заботятся об экологии, старшем поколении и животных. Мы инициируем собственные волонтерские проекты и поддерживаем краевые и партнёрские активности, вместе готовимся к 400-летию города», — отметил управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин.
