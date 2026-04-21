Польскую компанию оштрафовали за экспорт Lamborghini и Bentley в Россию

Польша оштрафовала местную компанию на 20 млн злотых ($5,5 млн) за незаконный экспорт автомобилей класса люкс в Россию, сообщило польское налоговое управление (KAS).
Работающая в Малопольском воеводстве и управляемая гражданами Белоруссии компания в 2022—2023 годах закупала дорогие автомобили престижных марок в странах Западной Европы и перевозила их в Россию через Польшу, Литву и Беларусь. Таким образом было перевезено более 100 автомобилей на общую сумму более 49 млн злотых (1,02 млрд рублей). «Это один из крупнейших случаев подобного рода в Польше», — подчеркивается в сообщении KAS.
По данным Bloomberg, компания перевозила в Россию BMW, Audi, Mercedes, Lamborghini, Porsche и Bentley.
«Собранные доказательства указывают на то, что руководители компании действовали сознательно и преднамеренно, чтобы обойти санкции», — говорится в сообщении налогового управления.
В марте 2022 года Евросоюз ввел в отношении России четвертый пакет санкций. Он включал в себя запрет на поставку запретов роскоши, стоимостью более €300 и распространяющийся в том числе на автомобили стоимостью более €50 тыс.
В мае 2024 года в Евросоюзе обсуждали новый проект санкций, в рамках которого будет закрыта лазейка в ограничениях против России, позволявшая поставлять подсанкционную продукцию через Белоруссию. В июне того же года пакет санкций был согласован.
В ноябре прошлого года семь стран — членов Евросоюза призвали Еврокомиссию ввести пошлины на товары из России, экспортная выручка которых составила €5,4 млрд в 2024 году. В этот список вошли Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.