В Красноярске ищут подрядчика для реконструкции фонтана у ДК на Высотной

В Красноярске объявили торги на поиск подрядчика для ремонта фонтана возле Культурного центра на улице Высотной. Начальная стоимость контракта составляет 14,3 млн рублей. Подрядчику будет необходимо заменить облицовку, отремонтировать чашу, выполнить гидроизоляцию, а также обновить трубы, форсунки и насосное оборудование. Завершить ремонт необходимо до 1 августа. В мэрии уточнили, что обновление фонтана станет частью комплексного благоустройства площади перед Дворцом культуры. В этом году территория вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и за ее преображение проголосовали более 30 тысяч жителей. На площади уже начались работы. Здесь появятся новые скамьи, уличная мебель, навесы с качелями, освещение и сцена для уличных выступлений. Проект также предусматривает озеленение территории: вдоль проспекта Свободный создадут «зеленый щит» из деревьев и кустарников, который будет защищать пространство от шума. Дополнительно оборудуют зоны отдыха с клумбами и многолетними растениями.