Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге скончался писатель и журналист Владимир Малышев

Соболезнование его близким направил губернатор Александр Беглов.

Источник: Союз писателей Санкт-Петербурга

Журналист и писатель Владимир Малышев ушёл из жизни. Ему был 81 год.

Соболезнования близким Малышева направил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что из жизни ушёл публицист и писатель, сценарист и журналист-международник, который посвятил себя служению Санкт-Петербургу и слову.

«Владимир Викторович с полным правом считал себя коренным ленинградцем. Его отец в годы войны — офицер Балтийского флота, мать в блокаду в составе строительного батальона работала на Дороге жизни», — отметил Беглов.

Напомним, Владимир Малышев родился 1 марта 1945 года. Работал корреспондентом ТАСС в Греции и Италии, создавал в Афинах русскоязычные газеты. А также долгие годы руководил газетой «Петербургский дневник» и возглавлял Книжную лавку писателей. Владел многими иностранными языками.

Его перу принадлежит множество книг в жанре политической публицистики. А его поздние работы открыли читателям новые страницы российской истории и русской эмиграции. Неизменными же героями многих его произведений стали Петербург, его люди и история.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше