В Петербурге скончался писатель и журналист Владимир Малышев

Журналист и писатель Владимир Малышев ушёл из жизни. Ему был 81 год.
Соболезнования близким Малышева направил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что из жизни ушёл публицист и писатель, сценарист и журналист-международник, который посвятил себя служению Санкт-Петербургу и слову.
«Владимир Викторович с полным правом считал себя коренным ленинградцем. Его отец в годы войны — офицер Балтийского флота, мать в блокаду в составе строительного батальона работала на Дороге жизни», — отметил Беглов.
Напомним, Владимир Малышев родился 1 марта 1945 года. Работал корреспондентом ТАСС в Греции и Италии, создавал в Афинах русскоязычные газеты. А также долгие годы руководил газетой «Петербургский дневник» и возглавлял Книжную лавку писателей. Владел многими иностранными языками.
Его перу принадлежит множество книг в жанре политической публицистики. А его поздние работы открыли читателям новые страницы российской истории и русской эмиграции. Неизменными же героями многих его произведений стали Петербург, его люди и история.