Против устроившей массовое ДТП в Москве девушки возбудили дело

Уголовное дело возбудили против водителя Mercedes, которая, будучи пьяной, устроила массовое ДТП с двумя погибшими, сообщает пресс-служба столичного МВД в Max.
«Водитель автомобиля “Мерседес” задержана, в отношении нее следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.
Максимальная санкция — до 15 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным следствия, в ДТП участвовали восемь транспортных средств. «Водитель автомашины “Мерседес” 1996 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на гражданина, управлявшего электровелосипедом», — говорится в сообщении.
После этого иномарка врезалась в припаркованный автомобиль, дорожное ограждение и еще пять машин. В результате аварии погибли два человека — велосипедист и пассажир одного из автомобилей. Еще двое обратились за медицинской помощью.
