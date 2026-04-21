ERR сообщил о сокращении населения Эстонии второй год подряд

Население Эстонии сокращается второй год подряд: на начало 2026 года в стране проживали 1,36 млн человек — на 9250 меньше, чем годом ранее. Об этом сообщило издание ERR со ссылкой на Статистическое управление.
В страну прибыли 15 212 человек, тогда как выехали 18 014.
Основные причины сокращения населения — естественная убыль (смертность превышает рождаемость) и отрицательная миграция, сообщила руководитель команды демографической и образовательной статистики Кадри Рооталу. В 2025 году родились 9240 человек, умерли 15,7 тыс., а отток населения превысил приток на 2802 человека.
Рождаемость в Эстонии продолжает снижаться. Суммарный коэффициент упал до 1,16, а средний возраст матерей растет. При этом увеличивается доля первых детей. Миграционная ситуация ухудшилась в том числе в связи с ростом выезда граждан Украины и самих эстонцев.
Структура населения также меняется — снижается доля детей и растет доля пожилых.
В декабре 2025 года ERR сообщило, что в период с января по ноябрь 2025 года в Эстонии родилось 8,4 тыс. детей, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 4% меньше показателей 2010 года.
