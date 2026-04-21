Трансплантация рук стала бесплатной для россиян по ОМС

Россиянам стали доступны операции по трансплантации верхних конечностей по ОМС. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ правительства. Операции по пересадке почек также стали бесплатны для россиян по ОМС с 2026 года.
Как рассказывала главный внештатный пластический хирург Москвы и Минздрава России профессор Наталья Мантурова на пресс-конференции по итогам трансплантации рук в столице, операции по трансплантации рук проводятся в связи с особенностями травм верхних конечностей.
«Некоторым пациентам в силу особенностей травм их рук нельзя помочь с помощью каких-либо реконструктивно-пластических операций, им требуется полноценное восстановление функции верхних конечностей. Единственным шансом для них и для подобных пациентов является аллотрансплантация — пересадка донорского комплекса тканей», — объясняла Мантурова (цитата по «Интерфаксу»).
Донором в операции по аллотрансплантации или пересадке органов и тканей может стать как близкий или дальний родственник, так и чужой человек, не находящийся в генетическом родстве с реципиентом.
Операция по пересадке кистей рук была успешно проведена в Москве 10 марта по программе трансплантации рук. Трансплантация была организована в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, а над развитием направления работают команды из нескольких медучреждений: НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. Боткина и ГКБ им. Юдина.
В августе 2025 года правительство направило более 60 млрд руб. для оказания высокотехнологичной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. «Речь идет об оказании медицинской помощи с использованием передовых подходов и уникальных методов лечения, применяемых в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии, трансплантации органов, травматологии, ортопедии, офтальмологии и онкологии», — говорится в сообщении.
