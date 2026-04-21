Трансплантация рук стала бесплатной для россиян по ОМС

Операция по пересадке кистей рук была успешно проведена в Москве 10 марта по программе трансплантации рук. Трансплантация была организована в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, а над развитием направления работают команды из нескольких медучреждений: НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ММНКЦ им. Боткина и ГКБ им. Юдина.