Найден папирус с фрагментом «Илиады» в египетской гробнице

В Университете Барселоны отметили, что «папирус, размещенный в брюшной полости мумии, содержит каталог кораблей».

МАДРИД, 21 апреля. /ТАСС/. Группа археологов из Университета Барселоны идентифицировала найденный в гробнице во время экспедиции в провинции Эль-Минья в Египте папирус с фрагментом «Илиады» Гомера. Об этом говорится в пресс-релизе учебного заведения.

По его версии, археологическая миссия «Института Древнего Ближнего Востока при Университете Барселоны под руководством Майте Маскорт и Эстер Понс идентифицировала папирус с фрагментом “Илиады” Гомера внутри гробницы римской эпохи возрастом около 1,6 тыс. лет в египетском населенном пункте Эль-Бахнаса». «Эта находка исключительна: это первый случай в истории археологии, когда был обнаружен греческий литературный текст, преднамеренно включенный в процесс бальзамирования мумии», — добавили в университете.

По его версии, «папирус, размещенный в брюшной полости мумии, содержит каталог кораблей». Это открытие было сделано во время экспедиции, проводившейся с ноября по декабрь 2025 года. В начале 2026 года эксперты провели анализ папируса. Специалисты идентифицировали текст как фрагмент из «Илиады» Гомера.