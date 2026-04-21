Алексей Додатко: «Форматы соцпомощи в крае применяются в масштабах всей страны»

Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова рассказала, что сегодня различные виды соцпомощи получают 1,4 млн человек — то есть, каждый второй житель региона. В отрасли работают 206 организаций соцобслуживания населения, а также активно развивается сотрудничество с некоммерческими организациями — речь идет о 83 учреждениях и за последние 5 лет это число выросло в 2 раза. Каждый год в отделениях соцобслуживания получают услуги более 240 тысяч человек, как минимум 10 тысяч из которых проживают в стационарных учреждениях.