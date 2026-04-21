Алексей Додатко: «Форматы соцпомощи в крае применяются в масштабах всей страны»

Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко и председатель комитета по охране здоровья и социальной политики Илья Зайцев посетили первый семейный МФЦ региона. Центр располагается в Октябрьском районе Красноярска и здесь для посетителей работают новые отделения первичного приема семей, оказания соцуслуг, а также экстренной психологической помощи и реагирования. Кроме того, с проблемами семей работают и выездные межведомственные мобильные бригады.
По словам Ильи Зайцева, так как услуги центра уже стали очень востребованными, сейчас планируется открытие второго семейного МФЦ в Назарово:
«Наша задача — максимально снизить нагрузку на получателей и упростить процедуру получения социальной помощи. Сейчас для получения выплаты на ребенка школьного возраста достаточно поставить галочку на сайте Госуслуг. Слоган “Забота о каждом” законодательно включает внимание к пожилым людям, к многодетным семьям, детям с ВИЧ-инфекцией, поддержку инвалидов по зрению в части выплат на содержание собак-поводырей. Мы гордимся этими инициативами, которые нашли свое отражение и на федеральном уровне. Логика помощи меняется, система идет к людям сама, понимая, когда нужно поддержать и помочь».
Министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова рассказала, что сегодня различные виды соцпомощи получают 1,4 млн человек — то есть, каждый второй житель региона. В отрасли работают 206 организаций соцобслуживания населения, а также активно развивается сотрудничество с некоммерческими организациями — речь идет о 83 учреждениях и за последние 5 лет это число выросло в 2 раза. Каждый год в отделениях соцобслуживания получают услуги более 240 тысяч человек, как минимум 10 тысяч из которых проживают в стационарных учреждениях.
Приоритетным направлением работы соцслужбы является защита семей. Сегодня для семей с детьми предусмотрены около 30 мер поддержки, а также развиваются новые формы работы, направленные на повышение качества жизни. Например, семьи могут рассчитывать на проактивный формат предоставления льгот, услуги социальных нянь, пункты проката товаров для детей первого и второго года жизни. В учреждениях введен «семейный график» для более комфортного получения услуг.
Для семей в трудной жизненной ситуации в Красноярском крае с 2021 года действует государственная социальная помощь на основании соцконтракта. Кроме того, при заключении контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность или ведение личного подсобного хозяйства, граждане получают выплаты до 350 тысяч рублей. К настоящему времени в регионе заключено около 38 тысяч социальных контрактов и, таким образом, свое материальное положение улучшили более 70% обратившихся семей.
Отметим, что особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их родных. Например, для данной категории установлено около 40 мер, а, помимо соцпаспорта, за каждой семьей закреплен специалист социальной защиты. Сейчас работа с семьями продолжается, перечень мер социальной поддержки актуализируется, а также вводятся дополнительные наиболее востребованные меры.
«Мы гордимся системой социальной защиты, не только по объёмам средств и развитию инфраструктуры, но и внедрению передовых практик работы. Это действенный ключевой инструмент решения важнейших государственных задач в сфере демографии, реализации программ активного долголетия, поддержки семей участников СВО. Форматы, созданные в регионе, впоследствии применяются уже в масштабах всей страны», — подчеркнул Алексей Додатко.