Губернатор Гусев подвел итоги работы с обращениями воронежцев за 2025 год

Губернатор Александр Гусев рассказал об итогах работы с обращениями граждан за 2025 год в своем канале в мессенджере МАКС.
«Обращения граждан к органам власти — это классическая обратная связь. Это — и индикатор проблем, и инструмент для их решения. Мы обязаны слышать людей, быстро реагировать на их просьбы, а ещё лучше — работать на опережение», — подчеркнул глава региона.
На сегодняшний день Воронежская область занимает первое место в ЦФО и второе в стране по эффективности рассмотрения обращений, хотя несколько лет назад регион замыкал рейтинг.
Губернатор отметил интересную тенденцию — за год количество обращений через традиционные каналы снизилось на 38%, а через цифровую платформу выросло на 65%. Общее число обращений возросло почти на 10%.
«Такой факт расцениваю как рост доверия к органам власти. Отдельно подчеркну, что доля положительно разрешённых вопросов у нас более чем в три раза выше среднероссийского показателя. Названные результаты стали следствием усиления нашего внимания к обращениям земляков. Однако эта работа требует дальнейшего совершенствования», — отметил Александр Гусев.
Губернатор поставил ряд задач, подчеркнув, что важно не только отрабатывать отдельные сообщения, а выявлять на их основе системность проблем.
«Например, в сфере ЖКХ сегодня виден рост обращений в связи прекращением отопительного сезона: одни граждане позитивно воспринимают уменьшение суммы в платёжках, а другие просят возобновить подачу тепла. К сожалению, сейчас не везде это технически возможно сделать оперативно. В первую очередь, внимание уделено социальным объектам, детским садикам и школам. В целом же наша задача — разобраться в причинах случившегося и не допустить повторения подобных ситуаций».