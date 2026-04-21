Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала подозреваемых по делам о сим-боксах. Видео

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в помощи украинским мошенническим call-центрам в Ярославской области.

Источник: РБК

На видео сотрудники ФСБ заходят в три квартиры, вскрывая дверь одной из них, и проводят задержание находящихся там мужчин. На местах были обнаружены многочисленные сим-карты разных мобильных операторов, сим-боксы, ноутбуки и другая аппаратура.

ФСБ также показала кадры допроса одного из задержанных по делу. Он сообщил, что живет и работает в квартире, в которой и был задержан.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности трех межрегиональных преступных групп, помогавших украинским call-центрам в мошенничестве и вымогательстве денег для финансирования ВСУ. Обнаруженные при задержании сим-боксы использовали для организации диверсий в России, отметили в ведомстве.

СК и ФСБ ранее ликвидировали сеть call-центров в Крыму. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух 18-летних жителей Татарстана, которые, по версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на российских граждан с целью хищения денег.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше