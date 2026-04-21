ФСБ задержала подозреваемых по делам о сим-боксах. Видео

ФСБ показала видео задержания подозреваемых в помощи украинским мошенническим call-центрам в Ярославской области.
На видео сотрудники ФСБ заходят в три квартиры, вскрывая дверь одной из них, и проводят задержание находящихся там мужчин. На местах были обнаружены многочисленные сим-карты разных мобильных операторов, сим-боксы, ноутбуки и другая аппаратура.
ФСБ также показала кадры допроса одного из задержанных по делу. Он сообщил, что живет и работает в квартире, в которой и был задержан.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности трех межрегиональных преступных групп, помогавших украинским call-центрам в мошенничестве и вымогательстве денег для финансирования ВСУ. Обнаруженные при задержании сим-боксы использовали для организации диверсий в России, отметили в ведомстве.
СК и ФСБ ранее ликвидировали сеть call-центров в Крыму. Уголовное дело было возбуждено в отношении двух 18-летних жителей Татарстана, которые, по версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на российских граждан с целью хищения денег.
