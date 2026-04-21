ВТБ рассказал о новой стратегии в работе с розничными клиентами

Возможности по решению ежедневных задач в одном приложении будут расширены, а пользователи получат преференции за активность. ВТБ сделал упор на новую стратегию, открытые партнерства и изменения модели работы с клиентами.
Об этом в интервью РБК рассказала первый заместитель президента — председателя правления банка Ольга Скоробогатова.
Она подчеркнула, что стратегический подход банка будет учитывать активность пользователей. Чем больше операций с банком, чем больше средств хранится на счетах, тем лучше ставки по депозитам, накопительным счетам, кредитам или кредитным картам, больше скидок на товары и услуги.
Она отметила, что сейчас ВТБ строит новую модель партнерств между банком и клиентом. ВТБ выбрал список ключевых партнеров, исходя из того, что нужно человеку, чем он пользуется каждый день.
«Это продукты питания, товары, аптеки, косметика, цифровые сервисы, онлайн-кинотеатры, путешествия, авто. Составив такой перечень глазами клиентов, мы в этом году запускаем несколько партнерств», — отметила Ольга Скоробогатова.
Изменения содержат несколько разделов. «Расти» — это преференции от объема финансовых и нефинансовых операций с банком. «Живи» — это возможности от партнеров, которые дают больше скидок и сервисов. Большой блок «Семья» — продукты и услуги вокруг семьи, эта тема становится все более важной и актуальной.
По ее словам, 2026 год будет кардинальным для розницы ВТБ с учетом реализации новой бизнес-модели. "Мы продолжим устойчивое развитие в 2027-м и последующих годах, — добавила она.