Два нижегородских поезда задерживаются после атаки БПЛА на Ростовскую область

Поезда Новороссийск — Нижний Новгород и Нижний Новгород — Кисловодск прибудут с опозданием после атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщили в РЖД.
Как стало известно, падение обломков БПЛА на железнодорожную станцию Персиановка 20 апреля привело к задержке 23 пассажирских поездов, в том числе двух, следовавших в столицу ПФО и в обратном направлении. Пассажиров обеспечивают питанием.
Ранее мы писали, что поезд Победы запустят из Нижнего Новгорода по ГЖД 24 апреля. На маршруте предусмотрено почти 30 станций.
Напомним, что посадка по биометрии на поезд в Москву стала доступна нижегородцам.
