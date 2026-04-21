Туристы в Бурятии сообщили о гибели товарищей запиской в придорожном кафе

Отправившиеся в горы в Бурятии туристы из Красноярска сообщили о гибели товарищей во время спуска, оставив записку в придорожном кафе. Об этом рассказали в управлении Следственного комитета (СК) Бурятии.
Предварительно установлено, что группа из 15 туристов из Красноярска прибыла в поселок Монды Окинского района и 18 апреля вышла на маршрут. Он проходил от базового лагеря к мосту через реку Белый Иркут, далее — мимо слияния рек Белый Иркут и Мугувек к вершине. Возвращение планировалось 22 апреля.
В ночь на 21 апреля часть группы вышла к автомобильной трассе у подножия гор и оставила в придорожном кафе записку, в которой сообщила о гибели трех человек во время спуска. После этого туристы вернулись обратно к месту происшествия. Утром владелец кафе передал информацию в экстренные службы, после чего к группе был направлен отряд спасателей.
СК в Бурятии в Max сообщил о возбуждении дела по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
