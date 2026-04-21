Более 2 тысяч жителей Дона примут участие в «Семейной зарнице»

В игре могут принять участие семьи, имеющие двух детей в возрасте от 11 лет. Участников ждут военно-тактическая и маршрутная квест-игра на местности, где важны не только сила и выносливость, но и доверие, взаимопомощь и умение действовать в команде. Также будет организован творческий конкурс. В ходе него семьи расскажут о своих традициях, ценностях и историях, которые передают из поколения в поколение.