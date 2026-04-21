Более 2 тысяч жителей Дона примут участие в «Семейной зарнице»

Их ждут военно-тактическая и маршрутная квест-игра на местности.

Источник: Национальные проекты России

Участниками Всероссийской игры «Семейная зарница» планируют стать свыше 2 тыс. жителей Ростовской области. Мероприятие пройдет по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

В игре могут принять участие семьи, имеющие двух детей в возрасте от 11 лет. Участников ждут военно-тактическая и маршрутная квест-игра на местности, где важны не только сила и выносливость, но и доверие, взаимопомощь и умение действовать в команде. Также будет организован творческий конкурс. В ходе него семьи расскажут о своих традициях, ценностях и историях, которые передают из поколения в поколение.

«“Семейная зарница” — уникальный проект, который дает возможность почувствовать себя частью сплоченной команды, проверить ловкость, смекалку, командный дух и рассказать всей стране о традициях, которые являются сердцем каждой семьи», — отметил Дмитрий Водолацкий.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.