Не ослабляет, а тренирует: как иммунопрофилактика защищает воронежцев от туберкулеза, гепатита и кори

Как отмечают врачи, вакцинация — это не только защита конкретного человека. Это создание коллективного иммунитета. Когда большая часть населения (обычно более 95%) привита, вирус или бактерия просто не могут найти «жертву» для распространения. Это останавливает эпидемии и, что самое главное, защищает тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям: новорожденных, людей с иммунодефицитом, пациентов с онкологией. По оценкам экспертов, благодаря применению важнейших для человека вакцин за последние 50 лет было спасено около 154 миллионов жизней. Благодаря вакцинопрофилактике средняя продолжительность жизни населения в мире увеличилась на 20−30 лет.