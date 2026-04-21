Не ослабляет, а тренирует: как иммунопрофилактика защищает воронежцев от туберкулеза, гепатита и кори

Благодаря вакцинам за последние 50 лет в мире спасли не менее 154 миллионов жизней, а средняя продолжительность жизни человечества выросла на 20−30 лет. В чем суть работы прививки, почему коллективный иммунитет защищает даже тех, кто не может вакцинироваться, и какие 12 инфекций входят в Национальный календарь России, рассказали в Воронежском областном центре общественного здоровья и медпрофилактики.
Иммунопрофилактика — это метод защиты от инфекционных заболеваний путем создания искусственного иммунитета. Суть вакцинации заключается во введении в организм ослабленных, убитых возбудителей или их отдельных компонентов (антигенов). Иммунная система распознает их как чужеродные, вырабатывает защитные антитела и «запоминает» врага. При встрече с реальной инфекцией организм уже готов к борьбе и уничтожает ее быстро и эффективно, не давая болезни развиться.
Как отмечают врачи, вакцинация — это не только защита конкретного человека. Это создание коллективного иммунитета. Когда большая часть населения (обычно более 95%) привита, вирус или бактерия просто не могут найти «жертву» для распространения. Это останавливает эпидемии и, что самое главное, защищает тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям: новорожденных, людей с иммунодефицитом, пациентов с онкологией. По оценкам экспертов, благодаря применению важнейших для человека вакцин за последние 50 лет было спасено около 154 миллионов жизней. Благодаря вакцинопрофилактике средняя продолжительность жизни населения в мире увеличилась на 20−30 лет.
При этом, несмотря на доказанную эффективность, вокруг вакцинации существует множество мифов. Например, по-прежнему распространено убеждение, что прививки ослабляют иммунитет.
На деле же иммунная система человека ежедневно сталкивается с тысячами антигенов из окружающей среды. Компоненты вакцин составляют ничтожно малую часть этой нагрузки и тренируют иммунитет без риска тяжелого течения болезни.
Также существует миф, что лучше переболеть. Однако любая инфекция несет риски осложнений: паралич после полиомиелита, энцефалит после кори, рак печени после гепатита B. Вакцинация позволяет получить защиту без этих рисков.
В России действует Национальный календарь профилактических прививок, который предусматривает вакцинацию от 12 опасных инфекций: туберкулеза, гепатита B, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита и гриппа.
— Соблюдение этого календаря служит залогом здоровья ваших детей и вашего спокойствия. Вакцинация — это простой, безопасный и самый эффективный способ защиты от смертельно опасных инфекций, — напомнили специалисты.
