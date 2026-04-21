Перелетные гуси вернулись в Нижегородскую область после зимовки

Возвращение птиц знаменует установление устойчивого тепла и начало активного периода гнездования в регионе.

Перелетные гуси вернулись в Нижегородскую область из теплых краев. Об этом сообщили в минлесхозе Нижегородской области. Прилет этих птиц традиционно считается верным признаком наступления настоящей весны: лед на водоемах уже сошел, а на освободившихся от снега участках появилось достаточное количество корма. Птицы преодолели тысячи километров, чтобы приступить к поиску пар и строительству гнезд.

В регионе наиболее часто встречаются три вида: гуменник, серый гусь и белолобый гусь. Гуменники и белолобые гуси часто перемещаются смешанными стаями и предпочитают гнездиться на открытых возвышенностях, где почва прогревается быстрее. Специалисты отмечают, что птицы выбирают места, наиболее защищенные и обеспеченные кормовой базой, необходимой для выведения потомства.

Ведомство напоминает о правилах сохранения биоразнообразия региона. В Нижегородской области охота разрешена исключительно на гуменника и белолобого гуся. При этом серый гусь и пискулька занесены в Красную книгу Российской Федерации, их добыча строго запрещена и преследуется по закону.

