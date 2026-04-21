Перелетные гуси вернулись в Нижегородскую область после зимовки

Перелетные гуси вернулись в Нижегородскую область из теплых краев. Об этом сообщили в минлесхозе Нижегородской области. Прилет этих птиц традиционно считается верным признаком наступления настоящей весны: лед на водоемах уже сошел, а на освободившихся от снега участках появилось достаточное количество корма. Птицы преодолели тысячи километров, чтобы приступить к поиску пар и строительству гнезд.