10 нижегородских школьников сдали ЕГЭ досрочно

Досрочный период сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов завершился в Нижегородской области. В этом году экзамены заранее решили сдать 10 школьников — у каждого были на то веские причины, сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своём канале MAX.
Досрочная сдача доступна не всем: к ней допускаются выпускники с уважительными обстоятельствами. Один из ребят, например, выбрал этот формат из-за предстоящих гастролей с Росгосцирком — редкий случай, когда учеба и творческая карьера идут рука об руку.
Экзаменационная кампания стартовала 20 марта и прошла без сбоев. Все участники были допущены до экзаменов и успешно справились с испытаниями.
Следующим событием станет акция для родителей «Сдаём вместе» — 23 апреля они смогут попробовать сдать ЕГЭ сами. Это помогает снять лишнее напряжение и лучше подготовить детей к экзаменам.