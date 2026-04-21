КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае работает 1 136 библиотек, где на полках стоят 18 миллионов книг и документов.
В библиотеки записаны 1,4 миллиона краевых жителей, сообщает данные Красноярскстат.
В Хакасии 210 библиотек, в фондах хранятся 3 миллиона книг и документов. Читательский билет получили 209 тыс. жителей республики.
В Тыве 173 библиотеки, на полках стоят 3 миллиона книг и документов. В библиотеки записаны 164 тыс. жителей республики.
Таким образом, Красноярский край занимает третье место в стране по числу библиотек.