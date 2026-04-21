Выявлены молекулы РНК, позволяющие оценивать стойкость организма к гипоксии

Проведенные исследователями опыты на особенно стойких и уязвимых к гипоксии крысах показали, что недостаток кислорода повышает активность не только нескольких генов, связанных с запуском защитной реакции, но и также двух молекул микро-РНК, rno-miR-155−3p и rno-miR-210−3p. Чем ниже была их концентрация при недостатке кислорода, тем более уязвимы были животные к действию гипоксии, чем можно пользоваться для быстрой оценки их стойкости к нехватке кислорода.