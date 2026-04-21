Плод-лекарь или скрытая угроза? Почему грецкий орех иногда становится ядом

Грецкий орех — настоящая кладовая полезных веществ. Несколько его ядрышек вполне могут стать полноценным перекусом — они утоляют голод и снижают тягу к сладкому. Но все же следует помнить, что продукт этот достаточно калориен — в 100 граммах содержится больше 600 килокалорий. Поэтому четыре-шесть ядер в день более чем достаточно для взрослых, а тем, кто следит за весом или мало двигается, хватит и двух-четырех.