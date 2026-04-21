Открыт прием заявок на выступления на «Алых парусах»

В Петербурге через два месяца пройдет главный праздник выпускников «Алые паруса». Уже сейчас активно идет подготовка к шоу — как на воде, так и на сцене. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что открывается прием заявок на участие от творческих коллективов и исполнителей, которые смогут выступить на Дворцовой площади. Ежегодно талантливые ребята открывают и закрывают программу.