Открыт прием заявок на выступления на «Алых парусах»

Податься на конкурс можно только в одной номинации до 31 мая.

Источник: Piter.TV

В Петербурге через два месяца пройдет главный праздник выпускников «Алые паруса». Уже сейчас активно идет подготовка к шоу — как на воде, так и на сцене. Вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что открывается прием заявок на участие от творческих коллективов и исполнителей, которые смогут выступить на Дворцовой площади. Ежегодно талантливые ребята открывают и закрывают программу.

Податься на конкурс можно только в одной номинации до 31 мая. Их четыре: «Песня», «Танец», «Многожанровый концертный номер», «Ведущий».

Отправляйте заявки по ссылке. При этом учитывайте, что ваш номер должен длиться не более 4 минут. Всем удачи!

Борис Пиотровский
вице-губернатор

Фото: Piter.TV.