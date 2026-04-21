Почему грецкий орех иногда становится ядом

О грецком орехе говорят, когда требуется поддержать сердце и мозг — недаром он и внешне похож на этот человеческий орган. Однако не всем он одинаково полезен, а при некоторых состояниях организма даже вреден. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
Снижает холестерин, помогает мозгу.
Грецкий орех — настоящая кладовая полезных веществ. Несколько его ядрышек вполне могут стать полноценным перекусом — они утоляют голод и снижают тягу к сладкому. Но все же следует помнить, что продукт этот достаточно калориен — в 100 граммах содержится больше 600 килокалорий. Поэтому четыре-шесть ядер в день более чем достаточно для взрослых, а тем, кто следит за весом или мало двигается, хватит и двух-четырех.
В то же время желательно включать его в рацион регулярно: содержащиеся в нем фитостеролы помогают нормализовать холестерин в крови. А калий и магний способствуют нормальной работе миокарда и регулировке давления. И это еще не вся польза грецкого ореха.
«Грецкий орех входит в число продуктов, которые способствуют мозгу оставаться здоровым и активным. В нем содержится активное вещество лютеолин, которое снимает воспаление в мозге и защищает его от негативного воздействия», — поясняет врач Алёна Парецкая.
В числе этих продуктов также розмарин, брокколи, морковь и жирная рыба. Но грецкий орех — настоящая находка. Его ядрышки помогают предотвратить потерю внимания и ухудшение памяти, а также снижают уровень вредных веществ в головном мозге.
Супердуэт для иммунной системы.
Отдельно грецкий орех рекомендуют мужчинам. Он известен как источник здоровых жиров, клетчатки, магния и витамина Е. Это настоящая закуска для силы и энергии.
Следует обратить внимание на этот продукт и тем, кто внезапно начал терять волосы.
«Секрет красивых и густых волос — комплексный подход. И грецкий орех — в списке продуктов, содержащих необходимые для этого витамины и микроэлементы», — говорит доктор Парецкая.
Иногда грецкий орех упоминается как «противораковый».
«Надеяться на то, что диета поможет вылечить рак — бессмысленно. Но, чтобы предупредить развитие опухолей, важно перестроить свое питание на максимально здоровое и натуральное», — поясняет автор канала «С медицинского на русский».
В числе самых полезных продуктов называется и грецкий орех. В списке медика также темный шоколад, куркума, все виды капусты, авокадо, зеленый чай, ягоды с темной или красной шкуркой, помидоры, чеснок и лук.
А сочетании грецких орехов с гранатами — настоящий супердуэт для иммунной системы.
«Она молодеет на глазах — всего лишь за 28 дней начинает вести себя как у более молодых людей. Но есть важный нюанс. Хотя гранаты и орехи сами по себе очень полезны, организму нужно “уметь” превращать их в уролитин. У некоторых людей это получается отлично, а у некоторых — почти никак», — предупреждает медик.
Гранат врач рекомендует есть не чаще раза в неделю, а орехи — каждый день, но желательно не больше 15 граммов, чередуя грецкие с фундуком, кешью и другими — обязательно нежареными и несолеными. Для большей пользы их можно вымочить в течение шести-восьми часов. Это, кстати, уберет и горечь, если кому-то она не нравится.
Кому следует быть осторожнее.
Однако не всем орехи полезны. С осторожностью следует включать их в рацион тем, у кого:
аллергия на орехи или выраженная пищевая непереносимость;
тяжелые заболевания печени и поджелудочной железы;
заболевания ЖКТ в фазе обострения;
склонность к камнеобразованию.
В каждом из этих случаев следует обсудить возможность употребления грецких орехов со специалистом.
Также следует помнить, что орехи не должны стать дополнением к рациону — их нужно вписывать в суточную норму калорий. К примеру, добавлять в овсянку на завтрак или в салат на обед, уменьшив при этом объем других содержащих жир продуктов.
С грецкими орехами можно готовить множество блюд. Вот одно из них, которое можно поставить и на праздничный стол.
Для приготовления яиц, фаршированных грецкими орехами, яйца нужно отварить в течение 10 минут, залить холодной водой, чтобы остыли, разрезать пополам, вынуть желток, смешать его с натертым сыром, творогом, измельченным чесноком и майонезом, приправить солью и перцем по вкусу и наполнить половинки белков.
Измельченными до состояния муки грецкими орехами посыпать обильно каждую начинку, уплотняя их ложкой.