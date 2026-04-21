Оперштаб сообщил о тушении пожара в Туапсе после атаки БПЛА

Спасатели продолжают тушить пожар в Туапсе после атаки дронов в ночь на 20 апреля, сообщает региональный оперштаб в телеграм-канале.
Пламя тушат 246 человек, используя 73 единицы техники.
Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в порту в Туапсе начался пожар, вызванный ночной атакой БПЛА. Оперштаб подчеркивал, что для тушения пламени было задействовано два пожарных поезда.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше