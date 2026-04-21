Десять выпускников из Нижегородской области досрочно сдали ЕГЭ

В 2026 году досрочную сдачу ЕГЭ выбрали десять выпускников из Нижегородской области. Об этом сообщил глава регионального Минобра Михаил Пучков.
У каждого школьника были весомые причины для прохождения аттестации раньше установленных сроков. Например, один нижегородец сдал экзамены досрочно из-за гастролей с Российской государственной цирковой компанией.
Как уточнил Михаил Пучков, досрочный период ЕГЭ прошел без нарушений. Вся учащиеся прошли проверочные испытания по дисциплинам.
Глава министерства пригласил всех желающих присоединиться к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она пройдет 23 апреля в разных муниципалитетах. Уточнить экзаменационный пункт можно в управлении образования. Участие в акции позволит родителям пройти всю процедуру ЕГЭ и убедиться, что в экзаменах нет ничего страшного.
