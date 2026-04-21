Трассу под Ростовом будут перекрывать на время шоссейных велогонок

В Ростовской области в мае и сентябре 2026 года будут перекрывать участок трассы между Ростовом-на-Дону (от магистрали «Дон») и Азовом для проведения шоссейных велогонок. Об этом предупреждает региональный минтранс.
Ограничения планируются 2 и 4 мая, а также 1 и 3 сентября в период времени с 9:30 до 15 часов.
Объезд будет возможен по автодороге регионального значения Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Азов по старому направлению.
Напомним, ранее в донской столице из-за воздушной опасности отменили велопарад.
