Северяне устроили кошкам из приюта фотосессию в стиле Гарри Поттера

Волонтеры Добро. Центра в Надыме устроили необычную фотосессию для подопечных приюта «Лучик». Как пишет «Ямал 1», животных сфотографировали в образах из фильмов о Гарри Поттере.
Проект назвали «Гарри Коттер и орден Добро. Центра». С помощью таких снимков волонтеры хотят привлечь внимание к проблеме бездомных кошек и напомнить об ответственном отношении к животным.
Организаторы также запустили челлендж #котиквХогвартсе. Они приглашают всех желающих опубликовать фото своего питомца в образе из вселенной Гарри Поттера, рассказать о том, как важно заботиться о животных, и поделиться, как питомцы делают жизнь лучше.
