Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровский суд отправил в колонию юриста за обман десятков клиентов

Источник: Комсомольская правда

21 апреля 2026 года в Хабаровске огласили вердикт по делу о крупном мошенничестве в сфере юридических услуг. На скамье подсудимых оказался участник организованной группы, похищавшей средства граждан под предлогом правовой помощи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как установил суд, злоумышленники организовали деятельность по оказанию фиктивных юридических услуг. Как сообщает Кировский районный суд г. Хабаровска, действия подсудимого были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. В ходе заседаний мужчина настаивал на своей невиновности, однако собранные материалы дела подтвердили обратное.

По совокупности преступлений суд приговорил фигуранта к 4 годам колонии общего режима. Особое внимание уделили возмещению ущерба: удовлетворено более 50 гражданских исков от пострадавших граждан. Осужденный имеет право обжаловать приговор, так как в законную силу он еще не вступил.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru