Хабаровский суд отправил в колонию юриста за обман десятков клиентов

21 апреля 2026 года в Хабаровске огласили вердикт по делу о крупном мошенничестве в сфере юридических услуг. На скамье подсудимых оказался участник организованной группы, похищавшей средства граждан под предлогом правовой помощи. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установил суд, злоумышленники организовали деятельность по оказанию фиктивных юридических услуг. Как сообщает Кировский районный суд г. Хабаровска, действия подсудимого были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. В ходе заседаний мужчина настаивал на своей невиновности, однако собранные материалы дела подтвердили обратное.
По совокупности преступлений суд приговорил фигуранта к 4 годам колонии общего режима. Особое внимание уделили возмещению ущерба: удовлетворено более 50 гражданских исков от пострадавших граждан. Осужденный имеет право обжаловать приговор, так как в законную силу он еще не вступил.
