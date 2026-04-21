Лучшие ракетки страны выступают на всероссийском турнире по теннису в Хабаровске

Спортсмены до 15 лет выступают на «Амурском утёсе».

Источник: Хабаровский край сегодня

Всероссийские соревнования по теннису «Амурский утёс» (0+) проходят в Хабаровске. За позиции в рейтинге самых перспективных ракеток в своей возрастной категории борются и местные спортсмены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

До 25 апреля поклонники тенниса могут поболеть за Карину Ким и Дмитрия Карнажевского. В отечественном рейтинге они занимают 7 и 8 строчки соответственно.

Как подчеркивают организаторы состязаний, появление в 2023 году собственного всероссийского турнира в Хабаровске стало важным этапом развития тенниса в регионе.

— Наши теннисисты могут соревноваться с представителями разных регионов, не выезжая из родного города. В то же время наша задача как организаторов — показать Хабаровский край с лучшей стороны, поэтому мы постараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить комфорт и правильную соревновательную атмосферу на турнире, — отмечает президент Федерации тенниса Хабаровского края Олег Бабий.