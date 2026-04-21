В городе Серноводское Чечни школьники изучили книги о науке и технологиях

Программа мероприятия включала чтение адаптированных научных текстов с использованием интерактивных панелей, обсуждение в малых группах с элементами мозгового штурма, викторину и мастер-класс по визуализации данных. Особый интерес у ребят вызвали книги об искусственном интеллекте, больших данных и квантовых вычислениях. По итогам мероприятия 25 самых активных участников получили в подарок книги из научно-популярной серии, а три лучших творческих работы будут представлены на республиканском конкурсе юных исследователей.