В городе Серноводское Чечни школьники изучили книги о науке и технологиях

Около 50 школьников прочитали и обсудили книги из серии «Ученые — детям». Мероприятие прошло в городе Серноводское Чеченской Республики по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в администрации Серноводского муниципального района.
Программа мероприятия включала чтение адаптированных научных текстов с использованием интерактивных панелей, обсуждение в малых группах с элементами мозгового штурма, викторину и мастер-класс по визуализации данных. Особый интерес у ребят вызвали книги об искусственном интеллекте, больших данных и квантовых вычислениях. По итогам мероприятия 25 самых активных участников получили в подарок книги из научно-популярной серии, а три лучших творческих работы будут представлены на республиканском конкурсе юных исследователей.
«Когда видишь, как дети с горящими глазами обсуждают сложные научные концепции, упрощенно изложенные в книгах, понимаешь — мы формируем новое поколение мыслящих людей. Их интерес к науке сегодня — это наш технологический прорыв завтра», — отметила руководитель проекта, педагог-библиотекарь Амина Юсупова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.