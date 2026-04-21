«Норникель» впервые принял «Тотальный диктант» на своих площадках в Красноярске

В Красноярске на площадках «Норникеля» впервые прошел «Тотальный диктант».
Участники могли проверить грамотность в народном музее истории и развития судоходства на Енисее и на горном склоне в «Бобровом Логу». В Фанпарке диктующим стала заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Филатова.
Тотальный диктант — уже 23-й по счёту — написали в сотнях городов по всему миру. «Норникель» организует площадки на своих объектах второй раз.
В этом году автором текста стал писатель, ректор Литературного института, член жюри литературной премии «Ясная Поляна» Алексей Варламов. Диктант посвящён семье Александра Пушкина.
Депутат краевого Заксобрания Ирина Субочева диктовала текст на площадке в музее Енисейского речного пароходства.
«Диктовать текст — почётно и волнительно! Ведь диктант объединяет тысячи людей по всему краю и по всей стране. Все, кому посчастливилось писать диктант на этой площадке, получили возможность еще и послушать чудесную экскурсию. Школьникам сюда точно нужно приходить как можно чаще», — отметила Ирина Субочева.
Среди участников была отличник диктанта, сотрудник Енисейского речного пароходства Мария Самошкина. Она участвует в акции в 10-й раз.
«Мне нравится, что можно проверить свои знания и немного поностальгировать по школьным временам. И, возможно, научиться чему-то новому! Вдвойне приятно свой юбилейный диктант писать в родном месте!», — поделилась Мария Самошкина.
Акцию «Тотальный диктант» в музее судоходства дополнила экскурсия. Провел ее смотритель музея, речник с огромным стажем Борис Гончаров. Гости узнали о самых интересных и старинных экспонатах.
«Я была во многих музеях города и края, Москвы и Петербурга. Пишу диктант не первый раз, и всегда выбираю как раз такие интересные места», — сказала жительница Красноярска, опытный участник акции Татьяна Мурза.